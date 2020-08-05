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Зеленський нагородив загиблих під Зайцевим військових

Зайцеве, Середа 05 серпня 2020 15:06
Зеленський нагородив загиблих під Зайцевим військових
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Військових посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив військових, які у липні загинули під Зайцевим Донецької області. Вони посмертно нагороджені орденом "За мужність" III ступеня.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, посмертно нагороджені сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін і лейтенант Дмитро Красногрудь.

Крім того, посмертно нагороджені орденами старший солдат Ігор Вівчаренко і сержант Олексій Золін. Перший з них загинув у квітні в результаті розриву міномета, другий - від снайперського вогню на позиціях в Луганській області.

Нагадаємо, 13 липня в районі Зайцевого підірвався український військовослужбовець Дмитро Красногрудь, евакуаційна група вирушила на його пошуки і потрапила в засідку; в результаті загинув військовий медик Микола Ілін і ще один боєць Журавель Ярослав отримав поранення.

В подальшому виявилося, що Журавель загинув, а їх тіла кілька днів перебували в "сірій зоні" і надалі бойовики передали їх Україні.

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