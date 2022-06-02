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Зеленский наградил орденом экс-главу посольства США в Украине

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Четверг 02 июня 2022 20:23
Зеленский наградил орденом экс-главу посольства США в Украине Фото: экс-глава посольства США в Украине Кристина Квин (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Иван Носальский

Бывшая глава посольства США в Украине Кристина Квин получила орден "За заслуги" второй степени. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

Отмечается, что орден был присужден Квин за личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержание независимости и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность.

Также президент наградил подобным орденом посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Напомним, ранее стало известно, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев. Официального объявления не было, но информация о прибытии содержится на ее страничке с биографией.

Также мы писали, что в понедельник, 30 мая, Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел. Таким образом она уже официально начала миссию.

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