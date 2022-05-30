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Новый посол США в Украине прибыла в Киев

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 20:35
Новый посол США в Украине прибыла в Киев Фото: новый посол США в Украине Бриджит Бринк (sk usembassy gov)
Автор: Артем Горовенко

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев. Официального объявления не было, но информация о прибытии содержится на ее страничке с биографией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Согласно размещенной информации, Бринк была назначена президентом США Джо Байденом 25 апреля, единогласно утверждена Сенатом США 18 мая и прибыла в Киев 29 мая 2022 года.

Отметим, до назначения в Украину она была американским послом в Словакии. До этого занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента (2015-2018 гг.), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и конфликтами в Европе. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015 гг.) и в Тбилиси, Грузия (2011-2014 гг.).

Напомним, на прошлой неделе Бринк выдали визу для работы в Украине.

Отметим, должность посла США в Украине была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.

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