Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинской-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю наградить орденом Свободы Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель", - говорится в документе.

Отметим, что орден Свободы вручается за заслуги в утверждении суверенитета Украины.

Орден был учрежден 10 апреля 2008 года, а 20 мая был утвержден его статут. 29 сентября 2008 года первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав.

Среди других кавалеров - бывший президент Франции Франсуа Олланд, первый президент Украины Леонид Кравчук, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, сенатор США Джон Маккейн, вице-президент США Джо Байден, Мустафа Джемилев и константинопольский патриарх Варфоломей.