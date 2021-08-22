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Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"За видатні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю Нагородити орденом Свободи Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель", - йдеться в документі.

Зазначимо, що орден Свободи вручається за заслуги в утвердженні суверенітету України.

Орден був заснований 10 квітня 2008 року, а 20 травня був затверджений його статут. 29 вересня 2008 року першим кавалером ордена став король Швеції Карл XVI Густав.

Серед інших кавалерів-колишній президент Франції Франсуа Олланд, перший президент України Леонід Кравчук, колишній президент Литви Даля Грібаускайте, сенатор США Джон Маккейн, віце-президент США Джо Байден, Мустафа Джемілєв і Константинопольський Патріарх Варфоломій.

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Володимир ЗеленськийАнгела Меркель