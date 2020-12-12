Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество" 

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Указ был подписан по ходатайству Министерства внутренних дел 12 декабря, в день сухопутных войск.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - сказал Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. На следующий день нацгвардеец вернулся в Украину.

Как известно, в июле 2019 суд первой инстанции в итальянском городе Павия (Ломбардия) приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Основываясь на информации кремлевской пропаганды, суд признал украинца виновным в том, что он якобы сыграл роль наводчика, передав украинским военным координаты местонахождения погибших.

При этом, по данным украинских властей, обстрел, в результате которого погибли Роккелли и Миронов, устроили оккупационные силы РФ. В результате Миланский апелляционный суд, изучив предоставленные Украине доказательства, признал Маркива невиновным. Он пробыл в тюрьме три года и четыре месяца.