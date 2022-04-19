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Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 286 защитников Украины. Из них 229 военнослужащих, которые героически обороняют Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих ВСУ, из них 229 – это военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты, которую вместе с другими подразделениями героически защищают Мариуполь", - отметил Зеленский.

Президент Украины также от всего украинского народа поблагодарил 36-ю бригаду, "Азов", 12 полк НГУ, пограничников, добровольцев "Правого Сектора", 555-й военный госпиталь, полицейских и терроборону Мариуполя.

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Владимир ЗеленскийМариуполь