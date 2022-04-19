Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 286 військовослужбовців ЗСУ, з них 229 – це військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти, яку разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь", - зазначив Зеленський.
Президент України також від усього українського народу подякував 36-й бригаді, "Азов", 12 полк НГУ, прикордонників, добровольців "Правого Сектора", 555-й військовий госпіталь, поліцейських і терроборону Маріуполя.
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