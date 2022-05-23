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Зеленский наградил орденами и медалями 194 защитника Украины

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 06:21
Зеленский наградил орденами и медалями 194 защитника Украины Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 44 человека были награждены посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Подписал указ о награждении наших военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 – посмертно. Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям", – заявил глава государства.

Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия перебрасывает с Дальнего Востока свежие части.

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