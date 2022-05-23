Зеленський нагородив орденами та медалями 194 захисника України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44-посмертно. Кожен і кожна повинні завжди пам'ятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб всі покоління нашого народу могли жити вільно і вибирати самостійно, з ким дружити, кого поважати і які цінності передавати своїм дітям", – заявив глава держави.

Нагадаємо, російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти формують резерви для продовження тиску на українських захисників. Для цього Росія перекидає з Далекого Сходу свіжі частини.

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