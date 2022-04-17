Зеленский наградил 186 защитников Украины орденами и медалями

Президент Украины подписал указ, согласно которому 186 защитников Украины награждаются орденами и медалями за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.
Военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого, а также медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отчизны". Отмечается, что среди 186 награжденных присутствуют 13 военнослужащих Главного управления разведки, два работника Службы безопасности Украины и один боец национальной гвардии Украины.
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