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Зеленський нагородив 186 захисників України орденами і медалями

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України підписав указ, згідно з яким 186 захисників України нагороджуються орденами та медалями За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.

Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького , "За мужність", Данила Галицького, а також медалями "За військову службу України", "Захиснику Вітчизни". Зазначається, що серед 186 нагороджених присутні 13 військовослужбовців Головного управління розвідки, два працівники Служби безпеки України та один боєць Національної гвардії України.

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Володимир Зеленський