Зеленский наградил 12 украинских военных, часть из них посмертно
Фото: 12 украинских военных были награждены президентом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июня, издал указ о награждении 12 украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Двое военнослужащих были награждены посмертно.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:
- Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
- Максим Полевой, майор (посмертно).
Медалью "За воинскую службу" глава государства наградил:
- Ярослава Боголюбова, старшего лейтенанта;
- Владислава Сверчка, старшего лейтенанта.
Медали "Защитнику Отечества" удостоились:
- Павел Вдовичинский, старший матрос;
- Вадим Гаркаров, сержант;
- Александр Егоров, старший матрос;
- Павел Емца, сержант;
- Иван Зацепин, старший матрос;
- Дмитрий Макарчук, сержант;
- Виталий Малиновский, старший матрос;
- Ярослав Радзимирский, лейтенант.
Напомним, в конце мая Зеленский наградил 20 украинских военнослужащих.