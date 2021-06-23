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Зеленский наградил 12 украинских военных, часть из них посмертно

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Киев, Среда 23 июня 2021 22:24
Зеленский наградил 12 украинских военных, часть из них посмертно Фото: 12 украинских военных были награждены президентом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июня, издал указ о награждении 12 украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Двое военнослужащих были награждены посмертно.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:

  • Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
  • Максим Полевой, майор (посмертно).

Медалью "За воинскую службу" глава государства наградил:

  • Ярослава Боголюбова, старшего лейтенанта;
  • Владислава Сверчка, старшего лейтенанта.

Медали "Защитнику Отечества" удостоились:

  • Павел Вдовичинский, старший матрос;
  • Вадим Гаркаров, сержант;
  • Александр Егоров, старший матрос;
  • Павел Емца, сержант;
  • Иван Зацепин, старший матрос;
  • Дмитрий Макарчук, сержант;
  • Виталий Малиновский, старший матрос;
  • Ярослав Радзимирский, лейтенант.

Напомним, в конце мая Зеленский наградил 20 украинских военнослужащих.

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