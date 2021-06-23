Зеленський нагородив 12 українських військових, частину з них посмертно
Фото: 12 українських військових були нагороджені президентом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 червня, видав указ про нагородження 12 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Двоє військовослужбовців були нагороджені посмертно.
Про це йдеться на сайті офісу президента.
Так, орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня були нагороджені:
- Олександр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
- Максим польовий, майор (посмертно).
Медаллю "За військову службу" глава держави нагородив:
- Ярослава Боголюбова, старшого лейтенанта;
- Владислава цвіркуна, старшого лейтенанта.
Медалі "Захиснику Вітчизни" отримали:
- Павло Вдовичинський, старший матрос;
- Вадим Гаркаров, сержант;
- Олександр Єгоров, старший матрос;
- Павло Ємця, сержант;
- Іван Зацепін, старший матрос;
- Дмитро Макарчук, сержант;
- Віталій Малиновський, старший матрос;
- Ярослав Радзимирский, лейтенант.
Нагадаємо, в кінці травня Зеленський нагородив 20 українських військовослужбовців.