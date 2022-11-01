Зеленський нагородив ще сотні захисників України

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав три укази про нагородження військовослужбовців, які захищають Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Загалом 406 бійців ЗСУ відзначені нагородами", - сказав український лідер.

Водночас Зеленський подякував воїнам підрозділів Національної гвардії, які виконують завдання у Донецькій області.

"Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це", - наголосив президент.

Глава держави висловив вдячність усім військовим, які привчають РФ до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще підкорити Україну не вдасться.