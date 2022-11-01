Зеленский наградил еще сотни защитников Украины
Президент Владимир Зеленский 31 октября подписал три указа о награждении военнослужащих, которые защищають Украину от российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"В общей сложности 406 бойцов ВСУ отмечены наградами", - сказал украинский лидер.
В то же время Зеленский поблагодарил воинов подразделений Национальной гвардии, выполняющих задачи в Донецкой области.
"Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Спасибо вам, ребята, за это", - подчеркнул президент.
Глава государства выразил благодарность всем военным, которые приучают РФ к мнению, что ни армией, ни террором, ни чем еще покорить Украину не удастся.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
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