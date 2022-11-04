Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти Росії в IT-сфері: Пропонуємо конкретний шлях
Міжнародна група експертів, яка працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака, 3 листопада оприлюднила документ про необхідні санкції проти Росії в IT-сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності", - зазначив глава держави.
Зеленський вказав, що IT використовується Кремлем для:
- ракетного й дронового терору;
- виробництва військової техніки;
- кібератак і поширення дезінформації.
"Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі. Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору", - наголосив президент.
Український лідер висловив упевненість в тому, що завдання буде виконано - відповідні нові санкції проти РФ точно будуть.
Нагадаємо, 28 жовтня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром".
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