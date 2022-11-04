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Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти Росії в IT-сфері: Пропонуємо конкретний шлях

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П'ятниця 04 листопада 2022 00:15
Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти Росії в IT-сфері: Пропонуємо конкретний шлях Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна група експертів, яка працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака, 3 листопада оприлюднила документ про необхідні санкції проти Росії в IT-сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що IT використовується Кремлем для:

  • ракетного й дронового терору;
  • виробництва військової техніки;
  • кібератак і поширення дезінформації.

"Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі. Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору", - наголосив президент.

Український лідер висловив упевненість в тому, що завдання буде виконано - відповідні нові санкції проти РФ точно будуть.

Нагадаємо, 28 жовтня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром".

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