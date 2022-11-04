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Зеленский отметил необходимость санкций против России в IT-сфере: Предлагаем конкретный путь

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Пятница 04 ноября 2022 00:15
Зеленский отметил необходимость санкций против России в IT-сфере: Предлагаем конкретный путь Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Международная группа экспертов, работающая под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака, 3 ноября обнародовала документ о необходимых санкциях против России в IT-сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Это то, что может ослабить потенциал российской агрессивности", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что IT используется Кремлем для:

  • ракетного и дронового террора;
  • производства военной техники;
  • кибератак и распространение дезинформации.

"То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать это российское IT-сопротивление", - подчеркнул президент.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что задача будет выполнена - соответствующие новые санкции против РФ точно будут.

Напомним, 28 октября Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром".

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