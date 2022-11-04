Зеленский отметил необходимость санкций против России в IT-сфере: Предлагаем конкретный путь
Международная группа экспертов, работающая под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака, 3 ноября обнародовала документ о необходимых санкциях против России в IT-сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Это то, что может ослабить потенциал российской агрессивности", - отметил глава государства.
Зеленский указал, что IT используется Кремлем для:
- ракетного и дронового террора;
- производства военной техники;
- кибератак и распространение дезинформации.
"То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать это российское IT-сопротивление", - подчеркнул президент.
Украинский лидер выразил уверенность в том, что задача будет выполнена - соответствующие новые санкции против РФ точно будут.
Напомним, 28 октября Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром".
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