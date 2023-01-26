Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон після скандалу з Тищенком

Українським чиновникам можна виїжджати за кордон лише через відрядження. Це, зокрема, стосується й народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він наголосив, що змушений повторити нові правила виїзду за кордон "для тих, хто погано почув".
"Будь-який виїзд за кордон державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", - зазначив голова держави.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.
Після цього сьогодні, 26 січня, посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком в одному з бангкокських готелів. Парламентарія практично одразу ж виключили з партії.
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