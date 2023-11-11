Зеленський нагадав про важливість єдності України і Польщі: разом ми вдвічі сильніші

Глава держави провів переговори у відеоформаті з польським колегою Анджеєм Дудою. Зеленський привітав Польщу з 105-річницею незалежності. Президент подякував польському народові, який у важкі для України часи російські загарбницької війни залишається солідарним з українцями.

Зеленський відзначив важливість міцних відносин України та Польщі як однієї з основ єдності Європи.

"Єдність Європи - наш спільний інтерес - може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ - це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", - сказав він.

Дуда своєю чергою пообіцяв, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні, на шляху до ЄС та НАТО. Польський президент привітав Україну з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Не прості відносини з Польщею

Польща була однією з перших країн, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Варшава надала військову, гуманітарну допомогу, підтримала інтеграцію України в ЄС та НАТО. Крім того, до Польщі виїхали тисячі українських біженців.

Проте цього року відносини між Україною та Польщею були натягнутими. Причиною стало українське зерно та інше продовольство. За домовленістю, зерно з України повинне було транзитом проходити Польщею до інших країн, але воно осідало і продалося за заниженими цінами. Через це Єврокомісія ввела заборону на експорт українського продовольства до п'яти сусідніх країн ЄС.

Крім того, 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

На фоні протестів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з польським колегою Анджеєм Адамчиком.