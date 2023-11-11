Зеленский напомнил о важности единства Украины и Польши: вместе мы вдвое сильнее

Глава государства провел переговоры в видеоформате с польским коллегой Анджеем Дудой. Зеленский поздравил Польшу со 105-летием независимости. Президент поблагодарил польского народа, который в тяжелые для Украины времена российской захватнической войны остается солидарным с украинцами.

Зеленский отметил важность крепких отношений Украины и Польши как одной из основ единства Европы.

"Единство Европы - наш общий интерес - может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ - это союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, когда мы вместе и в Евросоюзе, и в НАТО, и во все определяющие моменты нашей общей истории. Вместе мы по меньшей мере вдвое сильнее", - сказал он.

Дуда в свою очередь пообещал, что Польша продолжит поддерживать Украину в войне, на пути в ЕС и НАТО. Польский президент поздравил Украину с решением Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Не простые отношения с Польшей

Польша была одной из первых стран, поддержавшей Украину в начале полномасштабного вторжения России. Варшава предоставила военную, гуманитарную помощь, поддержала интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, в Польшу выехали тысячи украинских беженцев.

Однако в этом году отношения между Украиной и Польшей были натянуты. Причиной стало украинское зерно и другое продовольствие. По договоренности, зерно из Украины должно было транзитом проходить Польшей в другие страны, но оно оседало и продалось по заниженным ценам. Поэтому Еврокомиссия ввела запрет на экспорт украинского продовольствия в пять соседних стран ЕС.

Кроме того, 6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

На фоне протестов министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с польским коллегой Анджеем Адамчиком.