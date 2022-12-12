Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти

Україна знає, куди стріляти та що звільняти, незважаючи на спроби окупантів позбавити електропостачання усю країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Ми повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог готується до них і може вдарити у будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти за допомогою іранських дронів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одеської області.
В результаті атакблизько 1,5 мільярда жителів регіону залишилися без світла, але ситуація з кожним днем стає кращою.
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