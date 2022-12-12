Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти

"Ми повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог готується до них і може вдарити у будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів", - наголосив Зеленський.