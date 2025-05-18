Зеленський надіслав листа Трампу: що в ньому

Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі із Венсом і Рубіо обговорили декілька тем. Зокрема: перемовини України та РФ в Стамбулі, санкції проти Росії, оборонну співпрацю та спільний тиск на Москву.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - наголосив президент.

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Угода США та України про надра

Раніше РБК-Україна повідомляло, в ніч на 1 травня Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво (вона ж угода про надра). Підписання відбулося у Вашингтоні.

Незабаром, 8 травня, Верховна Рада ратифікувала документ. Також відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Далі, 13 травня, обидві країни підписали ще дві технічні угоди. Саме їх підписання потрібне було для того, щоб угода про надра набула чинності.

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