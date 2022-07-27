Зеленский надеется на визит Байдена в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден присоединится к западным лидерам и также посетит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Talk TV .

Байдену не удалось посетить Украину во время двух поездок в Европу в этом году.

По словам Зеленского, визит Байдена будет самым сильным сигналом поддержки Украины.

"Такие визиты увеличивают поддержку в Вашингтоне борьбы Киева с Россией", - сказал Зеленский в интервью британскому TalkTV.