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Зеленский надеется на визит Байдена в Украину

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 20:51
Зеленский надеется на визит Байдена в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден присоединится к западным лидерам и также посетит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Talk TV.

Байдену не удалось посетить Украину во время двух поездок в Европу в этом году.

По словам Зеленского, визит Байдена будет самым сильным сигналом поддержки Украины.

"Такие визиты увеличивают поддержку в Вашингтоне борьбы Киева с Россией", - сказал Зеленский в интервью британскому TalkTV.

Наряду с этим Зеленский рассчитывает, что уровень сотрудничества между Киевом и Лондоном не изменится после выборов нового главы британского правительства.

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