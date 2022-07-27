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Зеленський сподівається на візит Байдена в Україну

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Україна, Середа 27 липня 2022 20:51
Зеленський сподівається на візит Байдена в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Джо Байден приєднається до західних лідерів і також відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talk TV.

Байдену не вдалося відвідати Україну під час двох поїздок до Європи цього року.

За словами Зеленського, візит Байдена буде найсильнішим сигналом підтримки України.

"Такі візити збільшують підтримку у Вашингтоні боротьби Києва з Росією", - сказав Зеленський в інтерв’ю британському TalkTV.

Поряд з цим Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового глави британського уряду.

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