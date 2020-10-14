Зеленский надеется на постоянный режим "тишины" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нынешний режим "тишины" на Донбассе сохранится и будет постоянным. Несмотря на попытки противника сорвать перемирие.

Об этом он заявил на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Он в очередной раз подчеркнул, что власть делает все, чтобы прекратить войну на Донбассе.

"Сегодня восьмидесятый день как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, у нас есть надежда, что "тишина" на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал завершение войны на Донбассе сложным вопросом. В то же время он считает прогрессом разблокирование нормандского процесса и возвращение президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Он также подчеркнул, что не "цепляется за рейтинги и власть", и если не сможет закончить войну на Донбассе, то на пост президента должен прийти другой человек, способный положить конец трагической истории между Украиной и Россией.