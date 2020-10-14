Зеленський сподівається на постійний режим "тиші" на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що нинішній режим "тиші" на Донбасі збережеться і буде постійним. Незважаючи на спроби противника зірвати перемир'я.

Про це він заявив на церемонії принесення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Він в черговий раз підкреслив, що влада робить все, щоб припинити війну на Донбасі.

"Сьогодні вісімдесятий день як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, у нас є надія, що "тиша" на сході України буде стабільною і постійною", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав завершення війни на Донбасі складним питанням. У той же час він вважає прогресом розблокування нормандського процесу і повернення президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Він також підкреслив, що "не чіпляється за рейтинги і владу", і якщо не зможе закінчити війну на Донбасі, то на пост президента має прийти інша людина, здатна покласти кінець трагічній історії між Україною і Росією.