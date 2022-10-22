Зеленський дав орден спікерам парламентів 12 країн. Для Пелосі це вже другий

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня спікерів парламентів 12 країн-партнерів. Серед них, і пікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені:
Нагороду присуджено "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі".
Нагадаємо, навесні 2022 року, під час візиту Пелосі до України, Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги.