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Зеленський дав орден спікерам парламентів 12 країн. Для Пелосі це вже другий

Фото: Володимир Зеленський дав орден головам пармалентів 12 країн (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня спікерів парламентів 12 країн-партнерів. Серед них, і пікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені:

  • Ненсі Пелосі - спікерка Палати представників Конгресу США;
  • Інара Мурніеце - спікерка Сейму Латвії;
  • Вікторія Чмілітє-Нільсен - спікерка Сейму Литви;
  • Юрі Ратас - голова Рійгікогу (парламенту) Естонії;
  • Томаш Гродзький та Ельжбета Вітек - маршал Сенату і маршалка Сейму Польщі;
  • Бербель Бас - президентка Бундестагу Німеччини;
  • Жерар Ларше - голова Сенату Франції;
  • Масуд Гарахані - президент Стортингу (парламенту) Норвегії;
  • Марк Дейлі - голова Сенату Ірландії;
  • Талат Джафері - голова Собранія (парламенту) Північної Македонії;
  • Ірен Келін - голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарії;
  • Гордан Яндрокович - голова Сабору (парламенту) Хорватії.

Нагороду присуджено "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі".

Нагадаємо, навесні 2022 року, під час візиту Пелосі до України, Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги.

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Володимир Зеленський