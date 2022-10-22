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Зеленский дал орден спикерам парламентов 12 стран. Для Пелоси это уже второй

Фото: Владимир Зеленский дал орден главам пармалентов 12 стран (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов 12 стран-партнеров. Среди них, и пикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответстующий указ главы государства.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени награждены:

  • Нэнси Пелоси - спикер Палаты представителей Конгресса США;
  • Инара Мурниеце - спикер Сейма Латвии;
  • Виктория Чмилите-Нильсен - спикер Сейма Литвы;
  • Юри Ратас - председатель Рийгикога (парламента) Эстонии;
  • Томаш Гродзкий и Эльжбета Витек - маршал Сената и маршалка Сейма Польши;
  • Бербель Бас - президент Бундестага Германии;
  • Жерар Ларше - глава Сената Франции;
  • Масуд Гарахани - президент Стортинга (парламента) Норвегии;
  • Марк Дейли - глава Сената Ирландии;
  • Талат Джафери - глава Собрания (парламента) Северной Македонии;
  • Ирен Келин - председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии;
  • Гордан Яндрокович - глава Собора (парламента) Хорватии.

Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

Напомним, весной 2022 года, во время визита Пелоси в Украину, Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги.

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Владимир Зеленский