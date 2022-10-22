Зеленский дал орден спикерам парламентов 12 стран. Для Пелоси это уже второй

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов 12 стран-партнеров. Среди них, и пикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответстующий указ главы государства.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени награждены:
Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".
Напомним, весной 2022 года, во время визита Пелоси в Украину, Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги.