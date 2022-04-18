Зеленский о начале битвы за Донбасс: мы будем бороться, ничего украинского не отдадим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс. Он заверил, что к сражению готовились и украинцы будут сражаться и не отдадут своей земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому готовились. Очень большая часть русской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления", сказал Зеленский.
По его словам, сколько бы Москва не сгоняла бы своих военных на Донбасс, Украина будет сражаться и защищать свою территорию
"Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее в Офисе президента предупредили о фейках по поводу наступления россиян на Донбассе.
Отметим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.
Война России против Украины идет 54-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!