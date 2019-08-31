Зеленский начал визит в Польшу со встречи с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Польшу из встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи, размещенную на страницу Офиса президента в Facebook.

Отметим, что в украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава украинской таможни Максим Нефедов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким, маршалом Сената Станиславом Карчевский и представителями польского бизнеса.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Варшаву 1 сентября, где в то время также будет находиться президент Украины Владимир Зеленский. В воскресенье, 1 сентября, в Варшаве пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Добавим, что в рамках визита Зеленского в Польшу была запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе встречи президенты должны были подписать ряд официальных документов. Однако накануне Трамп отменил свой визит в Варшаву из-за урагана "Дориан", который приближался к Флориде.