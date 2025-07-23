Зеленський про НАБУ і САП: працюватимуть, але без впливу Росії

За словами Зеленського, він поговорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Різні виклики. Ми все обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати", - повідомив український лідер.

Зеленський додав, що генпрокурор України підтримує забезпечення невідворотності покарання для тих, хто йде проти закону. Він додав, що справи, які були відкриті, необхідно розслідувати.

"Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном - в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками", - додав президент.

Він також підкреслив, що немає пояснень того, чому росіяни досі можуть отримувати необхідну для них інформацію.

"Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", - підсумував він.