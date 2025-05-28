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Зеленський про можливу зустріч з Трампом та Путіним: всі формати на столі

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей щодо мирних перемовин на найвищому рівні - як у двосторонньому, так і тристоронньому форматі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав на зустрічі з журналістами.

За його словами, Київ не проти участі в зустрічі "Трамп-Путін-Зеленський". Він зазначив, що українська, американська й російська сторони поінформовані про таку готовність.

"Ми готові до формату "Трамп-Путін-я", і ми готові до формату "Трамп-Путін", "Трамп-Зеленський" і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно, не те, що це розкидані зустрічі", - сказав Зеленський.

Він навів приклад зустрічей у Саудівській Аравії, де американці окремо говорили з українською та російською сторонами, хоча це відбувалося в одному просторі. За його словами, тоді лише бракувало безпосереднього діалогу між Києвом і Москвою, який згодом відбувся в Стамбулі.

Зеленський наголосив, що Україна готова і до технічних зустрічей у Ватикані, Швейцарії чи іншому місці, де буде запропоновано. Також він не виключає одразу зустрічі на рівні лідерів, без попередньої підготовки: "Якщо наше рішення може бути обговорено одразу без технічних зустрічей - ми готові".

Які формати зустрічі розглядає Україна

Водночас він наголосив, що не бачить проблем у форматах.

"Мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - сказав він.

Президент пояснив, що формат залежить від тем: для обговорення припинення вогню, за його словами, доречна тристороння зустріч за участі США, які могли б виступати моніторинговою стороною.

У разі ж переговорів про гарантії безпеки, Зеленський вважає важливою участь європейських країн:

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю", - підкреслив президент.

Зеленський сказав, що питання, пов’язані з членством України в ЄС, не мають обговорюватися з Росією: "Це точно не залежить від "руських". Це залежить від ЄС. І я хочу це з ними проговорювати".

Зеленський резюмував, що Україна відкрита до будь-яких переговорних форматів, але зміст зустрічей має відповідати повноваженням та ролі сторін, які беруть у них участь.

Переговори Росії та України у Туреччині

Нагадаємо, 16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент Володимир Зеленський, сподіваючись на особисту зустріч із Володимиром Путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.

Відразу після цього Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Сьогодні ж спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог озвучив ймовірне місце зустрічі Трампа та Путіна.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.

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