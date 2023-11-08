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Зеленський про можливе президентство Трампа: поки неясно, як позначиться на Україні

Київ, Середа 08 листопада 2023 19:51
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Зеленський про можливе президентство Трампа: поки неясно, як позначиться на Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Поки рано судити про те, як можливе переобрання колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може позначитися на Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на конференції Reuters NEXT.

Глава української держави заявив, що поки не до кінця зрозуміло, яким буде можливе президентство Трампа для України - добрим чи поганим.

Також він додав, що українці стурбовані тим, як у Республіканській партії США "лунають голоси, які закликають скоротити допомогу Україні".

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він запрошує колишнього американського лідера Дональда Трампа приїхати в Україну. Так Зеленський відреагував на обіцянку Трампа "припинити війну в Україні за 24 години" у разі переобрання.

Глава української держави пообіцяв, що "за 24 хвилини" пояснить екс-президенту США, що той не закінчить війну, а переговори з російським диктатором Володимиром Путіним неможливі.

У відповідь Трамп відхилив запрошення. Він пояснив це тим, що нібито не хоче "створювати конфлікт інтересів".

Варто зауважити, що Трамп займає проросійську позицію. Він хвалив Путіна та кілька разів пропонував віддати частину територій України Росії.

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