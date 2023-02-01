Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі, - ЗМІ

За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста - Варшава та Жешув.

"Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України", - повідомляє видання, посилаючись на дипломатичні джерела в Україні.

При цьому польське видання зазначає, що мирний план буде складатися з 10 пунктів, до якого входить питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, а також нові гарантії безпеки для України в рамках євроатлантичних інститутів.

Нагадаємо, раніше американське видання NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Водночас кореспонденти Bloomberg повідомляють, що Байден поки не знає, чи поїде до Європи на річницю вторгнення, але підтвердив, що планує візит до Польщі. Проте дат поки не називають.

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