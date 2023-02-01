Зеленский может встретиться с Байденом в Польше, - СМИ

По неофициальной информации, встреча может состояться в конце февраля примерно на годовщину российского вторжения в Украину. Пока для визита рассматриваются два города - Варшава и Жешув.

"Президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине", - сообщает издание, ссылаясь на дипломатические источники в Украине.

При этом польское издание отмечает, что мирный план будет включать 10 пунктов, в который входит вопрос создания международного трибунала для военных преступников, а также новые гарантии безопасности для Украины в рамках евроатлантических институтов.

Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

В то же время корреспонденты Bloomberg сообщают, что Байден пока не знает, поедет ли в Европу на годовщину вторжения, но подтвердил, что планирует визит в Польшу. Однако даты пока не называют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.