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Зеленський може стати лауреатом премії Сахарова, - журналіст

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом премії Сахарова за свободу думки 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, три найбільші політичні групи в Європарламенті погодилися, що їхнім кандидатом на цьогорічну премію Сахарова є "хоробрі люди України, представлені своїм президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством".

"Питання, чи забере Зеленський премію в грудні?", - питає Йозвяк.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що Зеленський може отримати Нобелівську премію миру.

Проте лауреатами премії стали правозахисник з Білорусі, російська правозахисна організації "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод.

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