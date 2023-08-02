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Зеленський: Москві потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія завдає ударів по одеських портах для того, щоб у світі розвалився продовольчий ринок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, українським силам ППО в останню атаку Росією безпілотниками по Україні вдалось збити 37 "Шахедів". Однак попри це є влучання в інфраструктуру міста Одеса.

Зеленський сказав, що Україна разом з партнерами робить максимум зусиль для збільшення систем протиповітряної оборони.

"Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання - це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі", - сказав він.

Президент заявив, що завдаючи ударів по зерновій інфраструктурі України Росія веде битву не лише проти нашої держави.

"Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - зауважив Зеленський.

Атака дронів

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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