Три вещи. Кулеба рассказал, чем Европа сейчас может помочь Украине
Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Европейские партнеры сегодня могут помочь Украине бороться с российской агрессией. Для этого они могут сделать три вещи.
Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.
Что могут сделать страны Европы, чтобы помочь Украине:
- Иметь единую позицию о неприемлемости требований России.
- Финализировать перечень санкций, которые ждут РФ в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Москва не считала это блефом.
- Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности в сфере кибербезопасности.
"Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и т.д. Это вопрос политической воли", - заявил глава украинского МИД.
Напомним, министр Кулеба ранее назвал элементы сдерживания РФ от агрессии в отношении Украины.