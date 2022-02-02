Три вещи. Кулеба рассказал, чем Европа сейчас может помочь Украине

Европейские партнеры сегодня могут помочь Украине бороться с российской агрессией. Для этого они могут сделать три вещи.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина .

Что могут сделать страны Европы, чтобы помочь Украине:

Иметь единую позицию о неприемлемости требований России.

Финализировать перечень санкций, которые ждут РФ в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Москва не считала это блефом.

Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности в сфере кибербезопасности.

"Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и т.д. Это вопрос политической воли", - заявил глава украинского МИД.