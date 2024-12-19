Зеленський про миротворців: непростий процес, але є позитив від деяких лідерів

"Вся війна як один день і він ще не закінчився. На жаль. Але ми робимо все для того, щоб Україна була сильною. Для того, щоб ніхто нам нічого не нав'язував. І я думаю, що все в нас виходить. У нас з партнерами була дуже хороша зустріч. Не одна була. З президентом Макроном (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.), потім з генсеком НАТО Рютте (Марк Рютте, генсек НАТО, - ред.), а потім у нас була перша частина зустрічей з лідерами Європи сьогоднішня", - заявив президент.

Зеленський розповів, що тем для обговорення було дуже багато, серед яких і питання миротворців. Він зазначив, що мав розмову з Макроном, зокрема щодо його давнішньої ініціативи. Україна загалом підтримує ідею зміцнення своїх позицій, однак це вимагає детального опрацювання.

Також президент позитивно оцінює те, що Макрон уже провів контакти з деякими іншими лідерами. Зеленський утримався від розкриття деталей, але зауважив, що вже є позитивна реакція від окремих лідерів щодо цього питання.

Питання відправки іноземних військ до України

Обговорення можливості відправки західних військ до України ще тривають. Першим це питання порушив Макрон, але це викликало лише дискусії серед союзників Києва. Водночас були й ті, хто був готовий розглянути цю можливість, а саме: Латвія, Канада, Естонія й Литва.

В Італії, своєю чергою, заявили, що їх солдати можуть долучитись до місії лише після припинення бойових дій в Україні, а також наголосили на важливості надання гарантій безпеки Києву.

Тим часом Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.