ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський про мирні переговори: спочатку безумовний cease-fire, потім - складні питання

Україна, Середа 19 березня 2025 12:33
UA EN RU
Зеленський про мирні переговори: спочатку безумовний cease-fire, потім - складні питання Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Першим пунктом на майбутніх мирних переговорах має стати домовленність про безумовний cease-fire. А вже потім - інші питання, у тому числі територіальні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Будь-які перемовини - це крихка спроможність закінчити війну, особливо, якщо це стосується русскіх, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Перший крок, все одно, це безумовний cease-fire, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи - як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронті", - сказав він.

За словами президента, це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром і тоді вже будемо переходити до інших питань.

"Серед них, я впевнений, будуть підійматися територіальні питання. Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", - підкреслив Зеленський.

На його думку, що стосується територій, то це буде одним "з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах".

Припинення вогню в Україні

У Саудівській Аравії 11 березня США та Україна домовилися про режим припинення вогню на 30 днів. Також США відновили постачання зброї в Україну і обмін розвідувальними даними.

У Кремлі спочатку вивчали все сказане на переговорах американської та української сторін, а пізніше Володимир Путін підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир'я, але не забув згадати про якісь "нюанси".

18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої Путін погодився на взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. Але вже в ніч на 19 березня Росія запустила по Україні дрони і ракети, зокрема, було атаковано енергосистему УЗ у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Фінляндія Режим припинення вогню Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я