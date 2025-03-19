ua en ru
Ср, 19 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский о мирных переговорах: сначала безусловный cease-fire, потом - сложные вопросы

Украина, Среда 19 марта 2025 12:33
UA EN RU
Зеленский о мирных переговорах: сначала безусловный cease-fire, потом - сложные вопросы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Первым пунктом на будущих мирных переговорах должна стать договоренность о безусловном cease-fire. А уже потом - другие вопросы, в том числе территориальные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Любые переговоры - это хрупкая способность закончить войну, особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Первый шаг, все равно, это безусловный cease-fire, даже если к нему надо пройти какие-то пути - как тишина в небе, тишина на море, но все равно дойдет до тишины на всем фронте", - сказал он.

По словам президента, это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром и тогда уже будем переходить к другим вопросам.

"Среди них, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, что касается территорий, то это будет одним "из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах".

Прекращение огня в Украине

В Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о режиме прекращения огня на 30 дней. Также США возобновили поставки оружия в Украину и восстановили обмен разведывательными данными.

В Кремле сначала изучали все сказанное на переговорах американской и украинской сторон, а позже Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии, но не забыл упомянуть о неких "нюансах".

18 марта состоялся разговор Трампа и Путина, в ходе которого Путин согласился на взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней. Но уже в ночь на 19 марта Россия запустила по Украине дроны и ракеты, в частности, была атакована энергосистема УЗ в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Финляндия Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО
Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия