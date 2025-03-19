Зеленский о мирных переговорах: сначала безусловный cease-fire, потом - сложные вопросы

Первым пунктом на будущих мирных переговорах должна стать договоренность о безусловном cease-fire. А уже потом - другие вопросы, в том числе территориальные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Любые переговоры - это хрупкая способность закончить войну, особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Первый шаг, все равно, это безусловный cease-fire, даже если к нему надо пройти какие-то пути - как тишина в небе, тишина на море, но все равно дойдет до тишины на всем фронте", - сказал он.

По словам президента, это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром и тогда уже будем переходить к другим вопросам.

"Среди них, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, что касается территорий, то это будет одним "из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах".