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Зеленський про мінські домовленності: у нас інший план

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:38
Зеленський про мінські домовленності: у нас інший план
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, багато людей, які живуть на окупованих теріторіях Донбассу не хочуть війни

У Тристоронній контактній группі в Мінську повинні сидіти також і представники Донбасу з числа населення. Про це заявив президент України Володимр Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, багато людей, які живуть на окупованих теріторіях Донбассу не хочуть війни.

"Ми розуміємо, що не можна сказати, що там всі сепаратисти. Багато людей, які перетинають КПВВ не хочуть війни, вони кажуть - "ми українці". Зі всіма людьми ми повинні розмовляти. Мало того, я думаю, що у Тристоронній групі у нас повинні бути представники Донбасу, які приїхали в Київ та інші міста. Хай мешканці, які переїхали, хай сядуть до Мінська і скажуть, що відбулось", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі заплановано саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованою частиною Донбасу.

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