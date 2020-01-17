Зеленский: с министрами, которые не согласны с зарплатой, придется прощаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, придется прощаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский обязал Кабинет министров разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, придется прощаться.

"Мы не можем себе сегодня этого (высокие зарплаты - ред.) позволить. Но еще раз говорю: заработные платы должны быть нормальными, на которые можно жить, и в соответствии их статусу", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников.

В свою очередь, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц. По данным опроса, такой уровень зарплат достаточен для удовлетворения финансовых потребностей и качественного исполнения обязанностей, а также способен предотвратить коррупцию среди депутатов.