Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на українську зброю

Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Ради ЄС.
Глава держави подякував партнерами, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї.
Зеленський наголосив на важливості збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, за рахунок доходів від заможних російських активів
"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав президент.
Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.
Кредит буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.
Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.
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