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Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на українську зброю

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Ради ЄС.

Глава держави подякував партнерами, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї.

Зеленський наголосив на важливості збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, за рахунок доходів від заможних російських активів

"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав президент.

 

Кредит для України

Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Кредит буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

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