Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на українську зброю

Кредит для України

Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Кредит буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.