Зеленский: миллиард евро с доходов от замороженных активов РФ пойдет на украинское оружие

Кредит для Украины

Напомним, 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Кредит будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка России, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд. долларов под замороженные российские активы.

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