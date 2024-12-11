Зеленський: ми з Трампом на одній стороні, хочемо завершити війну швидко та справедливо

"У нас були попередні дзвінки і зустріч була. Наші команди зараз працюють, почали працювати більше. Але безумовно, тільки після інавгурації ми зможемо по всіх деталях розбиратися. Це буде юридично чисто. Це, зрозуміло, і позиція США", - розповів Зеленський.

За його словами, наразі йде пошук всіх можливостей, щоб закінчити цю війну швидше і справедливо.

"Тут, мені здається, ми з новим президентом США на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. Ми українці дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу", - сказав президент.

На думку Зеленського, мова не лише про Європу, а й про Тихоокеанський регіон.

"Якщо зло не поставити на місце, то це буде прикладом для інших авторитарних держав", - підкреслив він.

Питання завершення повномасштабної війни

Варто нагадати, що Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявив, що може покласти край війні Росії проти України за 24 години.

Варто також нагадати, що нещодавно пройшла зустріч Зеленського, лідера Франції Еммануеля Макрона й Трампа у Парижі. Вона тривала 35 хвилин. Під час діалогу Трамп заявив, що бажає негайного припинення вогню, а також діалогу щодо завершення війни.