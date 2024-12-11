Зеленский: мы с Трампом на одной стороне, хотим завершить войну быстро и справедливо

"У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет поиск всех возможностей, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо.

"Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира", - сказал президент.

По мнению Зеленского, речь не только о Европе, но и о Тихоокеанском регионе.

"Если зло не поставить на место, то это будет примером для других авторитарных государств", - подчеркнул он.

Вопрос о завершении полномасштабной войны

Стоит напомнить, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявил, что может положить конец войне России против Украины за 24 часа.

Стоит также напомнить, что недавно прошла встреча Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона и Трампа в Париже. Она длилась 35 минут. В ходе диалога Трамп заявил, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.