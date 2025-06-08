Зеленський: ми близькі до моменту, коли можна змусити РФ закінчити війну

"Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, "Павутин", хоч вони і бісяться, вони все розуміють", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що якщо будуть подібні кейси з 20 тисячами ракет від "Шахедів", які США замість передачі Україні віддали на Близькій Схід - тоді наша держава буде розраховувати на власні сили.

Він пояснив, що під "власними силами" має на увазі "не давати можливості вбивати" і "бомбардувати нас".

"Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І росіяни розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок - ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе", - сказав глава держави.

Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не хочу закінчувати війну, але може це зробити через тиск партнерів. Тому України потрібна допомога ваш Сполучених Штатів, а також єдність США в Європи в тиску на Путіна.

"Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично, я говорю про реальність", - резюмував Зеленський