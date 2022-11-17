Зеленський про MH17: покарання винних вищого рівня убезпечить світ від воєн

За словами глави держави, в Нідерландах сьогодні ухвалене дуже важливе рішення. Перший вирок убивцям, які знищили малайзійський Boeing у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання.

"Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України - первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року", - сказав Зеленський.

За словами президента, це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави.

"Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, - це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить", - підкреслив Зеленський.